【恒大危機】恒大傳再次未有按時 支付美元債息

負債高達3,050億美元的中國恒大（03333）應在10月11日(本周一)為其2022年4月、2023年4月和2024年4月到期債券的半年付息，三筆票息總額逾1.48億美元即11.5億元，但付息或再次「甩底」。據外電引述兩位消息人士報道，亞洲時間周一截止日期已過，恒大部分境外債券持有人尚未收到利息支付。無獨 該公司上個月已經兩次未按時兌付美元債券票息，涉及金額亦達逾1億美元。該股目前停牌。

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據外電早前報道，律所凱易（Kirkland & Elllis）和Moelis & Co 正與恒大境外債券持有人制定應急計劃，這些債權人擔心一旦恒大垮台，該公司可能出售他們指望用於抵債的資產。

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