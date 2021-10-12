【圓規風球】吹襲菲律賓 造成最少9人死

香港天文台因應強烈熱帶風暴「圓規」正逼近本港，今日（10月12日）下午5時20分發出八號烈風或暴風信號。「圓規」登陸本港前已率先吹襲菲律賓，暴雨引發洪水及山泥傾瀉，「圓規」於菲律賓造成最少9人死亡。

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「圓規」於當地周一（11日）傍晚，以每小時 100 公里的最大持續風速登陸菲律賓，近1,600名民眾需要疏散。

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菲律賓國家災害應變中心指，北部本格特省（Benguet）報告有4人死於山泥傾瀉，西南部巴拉望省（Palawan）有5人死於洪水暴發，有待當局核實詳情。

另外，「圓規」吹襲當地引起山泥傾瀉後有最少11人失蹤，當局正加緊搜索。

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菲律賓總統發言人羅克（Harry Roque）表示，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte） 正在監督政府的災難應對行動。

羅克稱救援人員正在現場救災，同時當局已安排恢復電力、供水及清理路面。

據悉，「圓規」為今年第13個登陸菲律賓的颱風，預計會於今日遠離菲律賓。

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責任編輯：鄭錦玲