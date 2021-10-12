洪水橋#LYOS獲批預售　共341伙開放式最細202呎　長實︰支持增加供應

由長實發展的洪水橋新盤早前命名為#LYOS，發展商今日（12日）宣布項目已獲批預售樓花同意書，並介紹項目名稱及戶型資料。

長江實業高級營業經理楊桂玲表示，項目共提供341伙，戶型設開放式至三房間隔，另有特色戶。楊桂玲介紹指，項目共設56伙開放式戶，實用面積由202至209平方呎；88伙一房單位，實用面積由279至292平方呎；另外88伙兩房單位，實用面積447至482平方呎不等，當中有8伙為兩房連梗廚戶。此外，項目亦提供合共51個花園複式戶，全屬三房一套間隔，實用面積778至806平方呎不等，連85至795平方呎花園。

楊桂玲指，#LYOS意指「#LIVE YOUR OWN STYLE」 ，表達項目的創新獨特個性，期望能夠為住戶帶來隨心率性的生活模式，項目290伙分別位於5座5層高住宅大樓，而花園複式戶則另佔一方，提供低密度、高私隱的住宅模式。她續稱，項目樓書已籌備至最後階段，最快下星期公布更多細節，並開放位於紅磡置富都會9樓的示範單位，短期內公布首張價單。她補充，項目關鍵日期為2023年9月30日。

長江實業執行董事趙國雄則表示，特首日前發表《施政報告》，著重發展新界北部都會區，洪水橋一帶基建、配套發展完善，#LYOS定價將參考都會區區內樓價，又表示集團支持政府提出增加土地和房屋供應量，為港人提供合適居住空間。他又預計，本港未來幾年內房屋供應不會大增，下半年樓市會平穩發展。

延伸閱讀︰【大行點睇】摩通指京東估值被低估 業務較阿里巴巴具韌性 重申「增持」評級【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映︰【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機