  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (二) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪水橋#LYOS獲批預售　共341伙開放式最細202呎　長實︰支持增加供應

股樓投資 17:54 2021/10/12

分享：

由長實發展的洪水橋新盤早前命名為#LYOS，發展商今日（12日）宣布項目已獲批預售樓花同意書，並介紹項目名稱及戶型資料。 

長江實業高級營業經理楊桂玲表示，項目共提供341伙，戶型設開放式至三房間隔，另有特色戶。楊桂玲介紹指，項目共設56伙開放式戶，實用面積由202至209平方呎；88伙一房單位，實用面積由279至292平方呎；另外88伙兩房單位，實用面積447至482平方呎不等，當中有8伙為兩房連梗廚戶。此外，項目亦提供合共51個花園複式戶，全屬三房一套間隔，實用面積778至806平方呎不等，連85至795平方呎花園。

楊桂玲指，#LYOS意指「#LIVE YOUR OWN STYLE」 ，表達項目的創新獨特個性，期望能夠為住戶帶來隨心率性的生活模式，項目290伙分別位於5座5層高住宅大樓，而花園複式戶則另佔一方，提供低密度、高私隱的住宅模式。她續稱，項目樓書已籌備至最後階段，最快下星期公布更多細節，並開放位於紅磡置富都會9樓的示範單位，短期內公布首張價單。她補充，項目關鍵日期為2023年9月30日。

長江實業執行董事趙國雄則表示，特首日前發表《施政報告》，著重發展新界北部都會區，洪水橋一帶基建、配套發展完善，#LYOS定價將參考都會區區內樓價，又表示集團支持政府提出增加土地和房屋供應量，為港人提供合適居住空間。他又預計，本港未來幾年內房屋供應不會大增，下半年樓市會平穩發展。

延伸閱讀︰【大行點睇】摩通指京東估值被低估　業務較阿里巴巴具韌性　重申「增持」評級【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映︰【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】藝里坊．2號會所直擊　迎合年輕人及潮流設計　內籠陪你睇
2021/10/11
【有相睇】藝里坊．2號會所直擊　迎合年輕人及潮流設計　內籠陪你睇
星凱‧堤岸原價加推134伙　一房折實638.8萬起　發展商︰最快本周六開售
2021/10/11
星凱‧堤岸原價加推134伙　一房折實638.8萬起　發展商︰最快本周六開售
【置業故事】早前擔心疫情無工開　見政府發展新界北　「90後」怕遲買會貴　即到屯門買樓
今日
【置業故事】早前擔心疫情無工開　見政府發展新界北　「90後」怕遲買會貴　即到屯門買樓
【買樓理財】玖瓏山放盤3年終有客要　7年帳面僅賺5萬　管理費都不夠交
今日
【買樓理財】玖瓏山放盤3年終有客要　7年帳面僅賺5萬　管理費都不夠交

你可能感興趣

【有相睇】藝里坊．2號會所直擊　迎合年輕人及潮流設計　內籠陪你睇
18:56 2021/10/11
【有相睇】藝里坊．2號會所直擊　迎合年輕人及潮流設計　內籠陪你睇
星凱‧堤岸原價加推134伙　一房折實638.8萬起　發展商︰最快本周六開售
18:12 2021/10/11
星凱‧堤岸原價加推134伙　一房折實638.8萬起　發展商︰最快本周六開售
【置業故事】早前擔心疫情無工開　見政府發展新界北　「90後」怕遲買會貴　即到屯門買樓
今日 16:20
【置業故事】早前擔心疫情無工開　見政府發展新界北　「90後」怕遲買會貴　即到屯門買樓
私人屋苑 北部都會區 ＃LYOS 洪水橋 預售樓花同意書 趙國雄 長實

上一篇文章

【恒大危機】恒大傳再次未有按時 支付美元債息

下一篇文章

【美股焦點】著名基金經理Bill Miller預計　Coinbase市值在未來有可能超越特斯拉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳
九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題