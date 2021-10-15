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【珠寶股】周大福上季港澳同店銷售增58%　股價升近6%

股市 10:42 2021/10/15

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周大福港澳同店銷售按年上升57.7% 周大福：本地消費需求平穩及低基數效應

周大福 （01929） 公佈9月底止三個月未經審核經營數據，周大福上季零售增長按年上升55.8%，當中內地零售值増長按年升58%，佔集團整體零售值89.9%，港澳零售增長38.5%。同店銷售方面，港澳錄得強勁反彈，按年上升57.7%，而內地同店銷售增長按年上升23%。周大福股價造好，現升6%，最新報17.42元，成交額1.7億元。

以同店銷售計，周大福4月至6月（財年第一季）內地同店銷售按年增42%，港澳同店銷售增1.1倍，反映疫情後需求恢復。

周大福表示，香港及澳門業務持續改善，同店銷售錄得強勁增長，是由於本地消費需求平穩及低基數效應。季內香港的同店銷售增長為35.1%，而澳門則由於過境口岸重開，遊客消費帶動，令同店銷售增長達232.5%。

周大福表示，透過加盟商的地方知識推進零售擴張策略，使周大福珠寶加盟部份的零售值按年增長99.3%。

期間，周大福於中國內地凈開設366個零售點，包括淨開設385個周大福珠寶零售點。 截至9月，中國內地有69.5%的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。

港澳方面，周大福淨關3個香港珠寶零售點。

相關新聞：【珠寶股】周大福目標2025財年內地零售點達7000間　料市佔率可升至13%

【智能製造】鄭志剛IG大曬先進科技　透露周大福四年後5成珠寶智能生產化 （附多圖）

編輯：曾樂詩

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