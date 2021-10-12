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【聯想控股】傳柳傳志退休年薪高達1億人幣 聯想：消息不實、去年已不再領取職務薪酬

股市 17:40 2021/10/12

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聯想集團 （00992） 宣布終止回A，惟有媒體報道，從公司招股書發現集團管理層過高，更有消息稱，已於2019年底退休的聯想集團名譽董事長柳傳志，其退休年薪接近1億元（人民幣；下同），但聯想控股方面已否認。

根據聯想集團招股書顯示，於2020/21財年聯想集團董事、高級管理人員及核心技術人員的稅前薪酬合計9.34億元，佔當年歸屬於公司權益持有人的凈利潤79.85億元的比重為11.7%。有分析質疑，聯想集團淨利潤僅低單位數下，管理層的薪酬過高。

內媒《第一財經》引述聯想控股方面回應稱，關於柳傳志退休年薪的消息嚴重失實。聯想控股強調，2019年12月31日，柳傳志從聯想控股退休，不再擔任公司董事及管理層之職，為公司名譽董事長、資深顧問、戰略委員會委員。自2020年始，柳傳志先生不再從聯想控股領取職務薪酬，包括工薪、獎金、中長期激勵等。

相關文章：【大行報告】聯想集團終止回A股價急挫　瑞信野村齊降聯想集團評級

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港股 聯想控股（03396） 退休 聯想集團（00992）

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