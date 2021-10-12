  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (二) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Mastercard與新地旗下啟勝管理推交管理費app　優惠期內登記可享新地會員計劃1.25萬積分

Hot Talk 17:26 2021/10/12

分享：

Mastercard與新地旗下啟勝管理推交管理費app　優惠期內登記可享新地會員計劃1.25萬積分

Mastercard宣布，與新鴻基地產 （00016） 旗下啟勝管理服務公司合作，推出全新管理費繳付方式。由即日起，啟勝管理的屋苑業主將可透過Mastercard，在物業管理服務綜合應用程式」「Live e-asy生活樂」中繳付管理費。

將Mastercard卡綁定到應用程式中

「生活樂」應用程式用家可以將Mastercard卡綁定到應用程式中，按時繳付管理費，可免卻使用支票或轉賬來繳款的成本。業主可在應用程式內查看繳費紀錄，以及收取各種禮遇和優惠資訊。

「生活樂」的繳費過程簡單，業主用戶打開應用程式中的「我的管理費狀況」查看未繳結餘，再在「我的錢包」內添加其Mastercard信用卡、扣賬卡或預付卡，並將其設定為預設繳款方式。然後，業主便可使用「我的錢包」內Mastercard卡來支付應繳的管理費。業主亦可隨時設定或關閉「啟用自動繳費」功能。成功繳費後，他們將會收到系統推送通知。

即日起至12月31日，合資格業主首次在「生活樂」應用程式內以Mastercard信用卡、扣賬卡或預付卡繳付管理費後，可獲The Point by SHKP商場綜合會員計劃1.25萬積分，積分可透過「新地商場」應用程式在新地旗下23間商場兌換購物禮券或其他精彩獎賞。用戶只需下載「新地商場」應用程式，並連結至「生活樂」應用程式即可享有獎賞。

港股 物業管理 管理費 信用卡 新地 新鴻基地產（00016）

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：後市四大懸念（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%
【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【風球｜圓規】天文台發出八號東北烈風或暴風信號　8號風球影響夜期僅開20分鐘、明早正股怎安排？
【風球｜圓規】天文台發出八號東北烈風或暴風信號　8號風球影響夜期僅開20分鐘、明早正股怎安排？