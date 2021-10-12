▲ Mastercard與新地旗下啟勝管理推交管理費app 優惠期內登記可享新地會員計劃1.25萬積分

Mastercard宣布，與新鴻基地產 （00016） 旗下啟勝管理服務公司合作，推出全新管理費繳付方式。由即日起，啟勝管理的屋苑業主將可透過Mastercard，在物業管理服務綜合應用程式」「Live e-asy生活樂」中繳付管理費。

將Mastercard卡綁定到應用程式中

「生活樂」應用程式用家可以將Mastercard卡綁定到應用程式中，按時繳付管理費，可免卻使用支票或轉賬來繳款的成本。業主可在應用程式內查看繳費紀錄，以及收取各種禮遇和優惠資訊。

「生活樂」的繳費過程簡單，業主用戶打開應用程式中的「我的管理費狀況」查看未繳結餘，再在「我的錢包」內添加其Mastercard信用卡、扣賬卡或預付卡，並將其設定為預設繳款方式。然後，業主便可使用「我的錢包」內Mastercard卡來支付應繳的管理費。業主亦可隨時設定或關閉「啟用自動繳費」功能。成功繳費後，他們將會收到系統推送通知。

即日起至12月31日，合資格業主首次在「生活樂」應用程式內以Mastercard信用卡、扣賬卡或預付卡繳付管理費後，可獲The Point by SHKP商場綜合會員計劃1.25萬積分，積分可透過「新地商場」應用程式在新地旗下23間商場兌換購物禮券或其他精彩獎賞。用戶只需下載「新地商場」應用程式，並連結至「生活樂」應用程式即可享有獎賞。