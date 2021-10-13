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Ryanair逼顧客先還退款 否則唔准搭飛機

環球社會熱點 09:35 2021/10/13

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均關閉邊境，影響航空業生計。有英國民眾指於去年1月預訂瑞安航空機票，但礙於旅遊禁令無法起行，並透過信用卡公司申請退款。瑞安航空其後通知乘客，除非支付早前所退還的機票款項，否則無法登機。

英國CMA停止調查 英航與Ryanair拒退封城期機票 【下一頁】

來自西米蘭德茲（West Midlands）的42歲IT技術人員格洛弗（Matthew Glover） 表示，於去年1月預訂英國廉航瑞安航空（Ryanair）前往法國的機票，但其後礙於旅遊禁令無法外遊，打算申請退款。但瑞安航空未有安排退款，於是他透過信用卡公司申請退款獲批。

格洛弗續指，今年1月打算再訂機票前往法國時，在每次選擇及更改起程日期時，網頁會彈出通知，要求先支付去年的機票款項，強調並不接受任何退款，表明因為當日航班未有受疫情影響而取消。

此外，不少民眾指控，瑞安航空曾表示除非支付早前利用信用卡所退還的機票款項，否則將無法預訂旗下任何航班。更有乘客指，在起飛前數小時，瑞安航空要求乘客必須先支付早前的款項，否則無法登機。

泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德 【下一頁】

瑞安航空則指，基於其條款及細節規定，若乘客不誠實、拒絕或不合理向航空公司徵收費用或索取退款，企業將保留禁止乘客搭乘旗下航班的權利。瑞安強調，公司將拒絕向自行選擇不乘搭航班的顧客退款。

英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）於6月就英航及瑞安航空拒絕退票事件展開調查，但本月初表示，由於法律未有清晰列明，航空業需要確保向乘客提供退票，決定終止長達4個月的調查。

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責任編輯：郭麗明

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