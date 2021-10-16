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【內房曙光？】中房協周五召房企會議　融創、萬科等10房企參與　摸底內房面臨困難

股市 10:40 2021/10/16

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【內房曙光？】中房協周五召房企會議　內媒：或摸底內房面臨困難、憧憬風向稍轉？

中國恒大 （03333） 、花樣年 （01777） 等主要上市房企先後無法如期支付到期債息，內房債務問題成國際關注。中國房地產業協會（中房協）周五召集部分房企在北京開座談會。據指，有10家房企參與，包括保利、中海、萬科 （02202） 、融創 （01918） 、金地、龍湖 （00960） 、中梁 （02272） 、新城 （01030） 、綠城及旭輝 （00884） 等，而會上住建部相關官員在會上聽取了房企意見。

中房協旗下官方網站中房網指，與會企業介紹了前三季度生產經營情況，分析了市場態勢，提出了一些意見和建議。

恒大總裁夏海鈞據報在港與投行及債權人磋商重組及資產出售，看【下一頁】

此前報道指，因應近期市場動蕩，部分房企比較困難，預料中房協將聽房企意見「摸下底」。另一房企內部人士，「與會人員級別在副總裁以上，這個時間節點，由企業較高級別人員參加，預計這個會議將具有風向標意義」。

不單，中房協北京召開會議，成都市房地產業商會發佈通知稱，隨著「房住不炒」調控和因城施策持續深入，當前房地產市場呈現較多新問題和新狀況，為深入了解企業實際運營運行情況以及遇到的問題和困難，按上級領導要求，決定召開專題交流和意見收集會，邀請有關領導和專家聽取企業意見和建議。會議將於10月14日舉行。

圖看未來數月到期的內房債券

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中梁控股（02772） 港股 國企內房股 民企內房股 新力控股（02103） 花樣年控股（01777） 恒大 中國恒大（03333）

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