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【內房曙光？】中房協周五召房企會議　內媒：或摸底內房面臨困難、憧憬風向稍轉？

股市 17:24 2021/10/12

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【內房曙光？】中房協周五召房企會議　內媒：或摸底內房面臨困難、憧憬風向稍轉？

中國恒大 （03333） 、花樣年 （01777） 等主要上市房企先後無法如期支付到期債息，內房債務問題成國際關注。內地傳媒引述不具名消息人士指，中國房地產業協會（中房協）預計周五（10月15日）召集部分房企在北京開座談會。報道續指，因應近期市場動蕩，部分房企比較困難，預料中房協將聽房企意見「摸下底」。

財聯社引述另一房企內部人士，「與會人員級別在副總裁以上，這個時間節點，由企業較高級別人員參加，預計這個會議將具有風向標意義」。

不單，中房協北京召開會議，成都市房地產業商會發佈通知稱，隨著「房住不炒」調控和因城施策持續深入，當前房地產市場呈現較多新問題和新狀況，為深入了解企業實際運營運行情況以及遇到的問題和困難，按上級領導要求，決定召開專題交流和意見收集會，邀請有關領導和專家聽取企業意見和建議。會議將於10月14日舉行。

圖看未來數月到期的內房債券

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