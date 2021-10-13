供應鏈問題持續 全球多項商品節日前恐短缺

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英國零售商公布銷售數據 一類產品成疫下熱門
受新冠肺炎疫情及物流運輸問題困擾，全球供應鏈出現嚴重問題。有英國投資公司指出，相比疫情前，今年等候入港的貨船更多，憂慮情況可能惡化。美國媒體更列出，未來節日中可能受供應鏈問題影響的商品。
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總部設在倫敦的研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics）指出，至9月30日為止，一周平均等候進入中國的貨船多達206艘，與疫情前的2019年82艘高出不少，而且數目恐怕會繼續增加。
歐洲與中國同樣需要能源供應問題，不少工廠因缺少供應需要暫時停工。風險管理公司Everstream Analytics分析師Jena Santoro表示，中國已有60間公司受影響，數量或會再增加。由於生產成本上升，消費者可預期商品價格將會增加。
東南亞多國因疫情緣故暫停工廠運作，不少商品生產因此停滯不前，越南﹑泰國及馬來西亞的產出跌幅明顯。當中尤以越南的情況對供應鏈影響更大，近年不少大品牌改在當地設廠生產，多個運動牌子預期影響最大，如Nike﹑Lululemon及Under Armour等。
受影響商品
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責任編輯：吳漢培