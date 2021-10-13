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供應鏈問題持續 全球多項商品節日前恐短缺

環球社會熱點 08:05 2021/10/13

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受新冠肺炎疫情及物流運輸問題困擾，全球供應鏈出現嚴重問題。有英國投資公司指出，相比疫情前，今年等候入港的貨船更多，憂慮情況可能惡化。美國媒體更列出，未來節日中可能受供應鏈問題影響的商品。

美國東岸細港口貨運量破紀錄 仍難紓緩西岸困境 【下一頁】

英國陷供應鏈危機 約翰遜照去西班牙度假捱轟 【下一頁】

總部設在倫敦的研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics）指出，至9月30日為止，一周平均等候進入中國的貨船多達206艘，與疫情前的2019年82艘高出不少，而且數目恐怕會繼續增加。

歐洲與中國同樣需要能源供應問題，不少工廠因缺少供應需要暫時停工。風險管理公司Everstream Analytics分析師Jena Santoro表示，中國已有60間公司受影響，數量或會再增加。由於生產成本上升，消費者可預期商品價格將會增加。

東南亞多國因疫情緣故暫停工廠運作，不少商品生產因此停滯不前，越南﹑泰國及馬來西亞的產出跌幅明顯。當中尤以越南的情況對供應鏈影響更大，近年不少大品牌改在當地設廠生產，多個運動牌子預期影響最大，如Nike﹑Lululemon及Under Armour等。

受影響商品

    點擊圖片放大
  • 食物 歐洲能源問題使工廠能源成本上升，眾多歐洲肥料工廠被迫停工，農民因此恐怕無法生產足夠糧食。
  • 有汽飲品﹑乾冰及包裝食品 肥料工廠停工將導致其中一樣副產品﹑眾多商品生產時會用二氧化碳出現短缺，進一步打擊本已脆弱的全球食品供應鏈。
  • iPhone及電子設備 蘋果一大產區正是東亞各地，不少工廠因疫情停工，暫未恢復。電子設備本因芯片不足而短缺，今次東亞多地工廠停工將形成進一步打擊。
  • 聖誕裝飾 聖誕是年底的大節日，不少民眾希望有聖誕樹及其他裝飾點綴節日氣氛，但現時運輸問題未解決，美國民眾年底迎接感恩節及聖誕節時可能不會有太多裝飾。
  • 運動服飾 美國銀行早前估計，越南停廠導致有關行業損失最少1億對運動鞋，對運動衣物的影響則較少。
  • 汽車 馬來西亞的工廠停工對汽車業打擊大，即使當地已陸續重開，但供應瓶頸估計會維持一段時間。

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責任編輯：吳漢培

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