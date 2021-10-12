【大行報告】滙豐研究調升全綫電力股目標價及評級　明年股息率更吸引　首選潤電、中國電力

▲ 滙豐研究全綫調升電力股目標價及評級 明年股息率更吸引 首選潤電、中國電力

為應對電力短缺問題，中國國務院於上周五（8日）批准將市場交易電價浮動上限增至最多20%，並取消高耗能行業的電價限制。滙豐研究發表報告指，調整優於該行預期，預期內地電廠自2022年的盈利前景將大幅改善。該行相信，華潤電力 （00836） 將會受惠於新調整，與中國電力 （02380） 為該行推薦股份。

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滙豐研究全綫調升電力股的目標價及評級，而明年股息率亦較今年更吸引，當中該行預期大唐發電 （00991） 明年股息率可由今年約6厘升至13厘。

滙豐研究假設，一個600兆瓦的煤電機組，在電價高於標準電價20%，及煤價固定以合約價而非現貨價計算下，機組可有4%的淨利潤率。該行估計，內地部分省份的月度電力投標價格在11月達到20%價格上限，雖然對電廠今年盈利幫助有限，第三季表現或受壓，但相信投資者會展望明年表現。

滙豐研究指，對電廠行業的中長綫前景更正面，而當前電力短缺問題已經改變整個社會的心態，會對更高的電價限制更開放。

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編輯：袁諾曦