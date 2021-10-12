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返辦公室非硬性規定 亞馬遜開放在家工作

環球社會熱點 17:53 2021/10/12

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隨著美國新冠肺炎疫情緩和，不少公司考慮恢復辦公室工作。全球最大電商亞馬遜行政總裁賈西表示，明年辦公室重開時，將由各部門總監決定屬下員工回辦公室的日子。賈西指，預料部分部門將繼續讓員工在家工作，部分部門採用混合模式。

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亞馬遜（Amazon）計劃明年重啟辦公室，賈西（Andy Jassy）周一（11日）在員工備忘中表示，將交由各部門經理決定，員工明年返回辦公室的頻率。他預計將有部分部門繼續推行員工在家工作模式，部分採用混合模式，亦會有部門要求大部分僱員重返辦公室上班，為顧客提供服務。

賈西表示，公司發現無法「一刀切」規定員工上班模式。賈西預期大部分僱員會選擇居住在辦公室附近地區，可以在收到通知1日內輕鬆趕到辦公室開會。亞馬遜拒絕透露總監級別僱員人數。

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亞馬遜早前宣布，辦公室重啟後，員工每周最少返回辦公室工作3日，同時允許僱員每年最多有4周時間，可以在獲聘的國家或地區在家工作。亞馬遜在全球共聘用逾130萬名員工，當中數以十萬為管理級員工。

其他科技巨頭公司亦開始接受延長在家工作模式，微軟在9月宣布無限期延遲重返辦公室計劃。Twitter則在去年表示，若員工願意，可以永遠在家辦公。Facebook及Google則指，若僱員能遠程完成工作任務，部分僱員將可以繼續在家工作。

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責任編輯：李俊儀

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