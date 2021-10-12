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【電動車電池】寧德時代投資320億人幣建電池產業園　拓舊電池回收業務

股市 16:55 2021/10/12

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【電動車電池】寧德時代投資320億人幣建電池產業園　拓舊電池回收業務

寧德時代（深：300750）發佈公告稱，擬由控股子公司廣東邦普及其控股子公司在湖北省宜昌市姚家港化工園田家河片區投資建設邦普一體化電池材料產業園項目，項目投資總金額不超過320億元（人民幣，下同）。

寧德時代今日跌3.07%，收報505.00元。

寧德時代稱，在「碳中和、碳達峰」背景下，新能源行業迅速發展，為順應產業發展趨勢，滿足公司動力電池的產能擴張需求，完善新能源材料供應鏈，推動新能源電池全生命週期管理，

寧德時代稱，新項目主要建設具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅體、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規模化的生產基地，擬由廣東邦普及其控股子公司負責實施，其中一體化電池材料配套化工材料中的磷酸、硫酸等原料建設項目擬與湖北宜化合作建設。

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【電動車】彭博：金川國際或獲寧德時代溢價1.5倍入股　寧德時代金川澄清、即市高位入貨蝕4成（第三版）

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記者：李哲毅

A股 寧德時代（深：300750）

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