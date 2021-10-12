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英國上月增近21萬就業人口 高於爆疫前水平

環球經濟金融 16:54 2021/10/12

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英國政府代僱主向休假員工出糧的保就業計劃，於上月底正式結束。英國周二（12日）公布數據，顯示上月的就業人口按月增近21萬人，升至超越新冠肺炎疫情爆發前的水平。

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英國政府的官方數據顯示，英國上月的就業人口升至2,920萬人，按月增加20.7萬名僱員，也創過去7年以來的新高。

英國就業人口於去年2月至11月期間處於下跌水平，但其後持續回升，直至上月更升至高於疫情爆發前的高位。

截至上月的過去一年内，英國的行政及支援業僱員數字錄得最大增長，按年增加28.8萬名僱員。至於運輸及倉務業僱員數字急跌1.4萬人，情況最嚴峻。

英國會新冠調查狠批 防疫初期嚴重失敗致高死亡 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）另一份官方數據顯示，英國截至8月的3個月内失業率為4.5%，較再對上3個月低0.4個百分點，但較疫情爆發前仍高0.5個百分點。

ONS經濟統計主管摩根（Darren Morgan）表示，就業市場正擺脫疫情影響並持續復甦，指上月的僱員人數已遠超疫情前水平。

摩根同時表示，上月錄得接近120萬個職位空缺，創9月份歷史新高。她引述當局最新統計指，英國各行各業的職業空缺，最少升至與疫情爆發前同樣高的水平。

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責任編輯：鄭錦玲

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