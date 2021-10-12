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【大行點睇】滙豐指內地電價加幅超預期　推薦潤電中國電力

股樓投資 16:56 2021/10/12

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滙豐環球研究發表報告指，為應對電力短缺問題，中國國務院於上周五(8日)批准將市場基礎批發電價的浮動上限增至最多20%，並將高耗能行業的電價限制取消。雖然行業及投資者已預期煤電廠有更佳的電價前景，但該行仍認為是次調整是優於預期。

滙豐研究對內地電廠中期的盈利前景看法更為正面，全綫上調中資電力股目標價及調整部分評級，其中華電(01071) 評級由「減持」升至「持有」，目標價由2.4元升至3.4元；大唐發電(00991)評級由「持有」升至「買入」，目標價由1.33元升至1.8元；華能(00902)評級由「持有」升至「買入」，目標價由4.2元升至5元。

行業中，滙豐研究相信華潤電力(00836)最受惠於是次的新電價政策，其與中國電力(02380)續為該行的推薦股份，兩企評級均維持「買入」，潤電目標價由23.2元升至24.1元，中國電力目標價由4.4元升至4.6元。

 

 

【大行點睇】摩通指京東估值被低估　業務較阿里巴巴具韌性　重申「增持」評級

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撰文 : 周兆邦

中國電力（02380） 港股

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