【小米對手】榮耀恢復與Google 合作 Honor 50 系列海外版可用GMS

▲ 榮耀早在今年6月， 在內地市場推出 Honor 50 系列。

華為自被美國商務部納入實體清單後，Google就立刻終止與華為的合作，新推出的華為手機也無法再搭載Google Mobile Services（GMS）。華為去年出售子品牌榮耀，榮耀 11 日晚間在海外官方社交媒體宣布，確認恢復與 Google 合作，最新 Honor 50 系列海外機型將預裝GMS。小米 （01810） 股價今日跌2.5%，收21.1元。

榮耀今年初即宣稱正與 Google 談判，希望恢復與 Google 的合作。幾個月前也有消息傳出，榮耀正接受Google 安全審查和相容性測試。今次榮耀與Google恢復合作，可望為榮耀手機爭取海外市場的市佔率。

分折指出﹐新出廠的手機無法使用 GMS，就無法接收 Gmail、打開 Chrome 上網、透過 GooglePlay 下載 APP，對於高度依賴 Google 服務的歐、亞用戶來說，會有嚴重衝擊。

榮耀早在今年6月， 在內地市場推出 Honor 50 系列，包括 Honor 50、Honor 50 Pro、Honor 50 SE 。目前三個機款在內地的售價分別為 2,699 人民幣（約 3,275 港元）起、3,699 人民幣（約 4,489 港元）起、2,399 人民幣（約 2,911 港元）起。

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