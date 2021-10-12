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【人幣定存】圓規突襲拆息衝4厘 大行突推3個月人幣定存2.8厘息

17:01 2021/10/12

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恒生新推3個月人民幣定存2.8厘，跟富邦齊膺高息王。

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熱帶氣旋圓規襲港在即，刺激今天（10月12日）離岸人民幣拆息續急升，隔夜息挾高至4.425厘，4間大小行齊搶人民幣定期存款，包括下半年首次搶攻較長期定存的恒生 （00011） ，新推3個月人幣定存享2.8厘年息，跟富邦齊膺高息王。恒生的起存額更僅1萬元（人民幣，下同）的合資格資金結餘，反觀富邦須等值30萬港元。

恒生以88周年名義而作突擊，推快閃特惠息，優惠至10月底。此外，針對其他理財戶，3個月人幣定存也有2.6厘年息，打入3甲列。同日，建行亞洲及華僑永亨亦出擊，建行亞洲新推7天人幣定存享年息11厘，1個月期享3.5厘年息，須等值10萬港元的兌換資金，上限150萬港元，且要求分行等指定渠道開立。而華僑永亨連續兩天全面加息，上商調升3個月人幣定存年息。

1年港元定存息最高0.85厘【下一頁

專家料人民幣產品湧現，遂令大小行猛加息，如下周一（18日）A股期貨面世、下周三（20日）料財政部來港發60億元國債，上商研究部主管林俊泓指，恒大 （03333） 引發的內房債風暴後，令深圳地方債及主權債等優質債更受捧。

猶記得上周熱帶氣旋獅子山突襲港，離岸隔夜息隨即「登高」，但仍未突破4厘、只達3.9厘。可是，明天會否休市仍視乎圓規的風速，况且周四又是重陽假，難怪今天短中長期拆息皆衝高至超逾3.5厘或以上。

而總結10月迄今，共有9間大小行搶人幣存款，包括渣打、上商、招商永隆及富邦全面加短中長息，而恒生、交銀香港及信銀國際則調升短存息。另一邊廂，集友新推188天人幣定存享2.5厘年息。而建行亞洲及華僑永亨則頻密調息。在此期間僅3行減息，分別為騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）及大新 （02356） 減短存息，星展更全面削息。

澳元定存息最高11厘【下一頁

正因業界勇於搶存，甫踏入第4季，不少存期再罕現破頂息，例如3個月及一年期人幣定存，富邦驟加年息0.3厘，齊報2.8厘而居首。至於6個月期，招商永隆於上周四（7日）上調年息0.1厘，新息率至2.85厘，頓晉級為高息王，打破富邦剛於上周一（4日）才勁加半年期年息0.3厘至2.8厘。而中資行更雙招齊發，把屬快閃優惠的半年人幣定存起存額，由10萬元急降五成，至僅須5萬元，上限維持1億元。

然而，高處未算高，最矚目的是，恒生於10月開局勁加7天人幣定存年息兩厘至12厘，一躍而成冠絕全城的超高息。而至今只有一個月人幣定存年息未出現破位，仍以富邦的4.88厘稱霸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

招商永隆 上海商業銀行 渣打集團（02888） 富邦銀行 恒生銀行（00011） 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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