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【買樓理財】玖瓏山放盤3年終有客要　7年帳面僅賺5萬　管理費都不夠交

股樓投資 17:02 2021/10/12

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二手市場再錄「明賺暗蝕」成交。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍說，沙田九肚玖瓏山傲瓏閣1座低層D室，實用面積657平方呎，兩房間隔，3年前開始放盤，但一直未能易手，及至近期，終以888萬元易手，實用呎價13,516元。 

值得留意的是，原業主於2014年以883萬元購入單位，持貨7年，換言之，現帳面僅賺5萬元，料不足夠抵銷期內管理費，若扣除佣金及印花稅等開支，料「明賺暗蝕」離場。 

事實上，玖瓏山向來多蝕讓，皆因屋苑位置不方便，沒有足夠交通配套，而且車位供應不足，更重要的是，樓價不算特別平，不少買家傾向到其他地區買樓。 

延伸閱讀 

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 玖瓏山 沙田 世紀21

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