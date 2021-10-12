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【香港經濟】中小企業務狀況按月下跌　收縮區域由49.0下跌至47.8

商業 16:45 2021/10/12

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中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查，其飲食業的收益現時動向指數從50.0上升至54.2。（資料圖片）

政府統計處今日（10月12日）發表9月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果，發現收益的現時動向指數從8月在收縮區域的49.0下跌至47.8。未來一個月的業務收益展望動向指數則為50.6。

9月份的數據按行業分析，有部份行業的業務收益現時動向指數，按月錄得升幅，包括物流業從41.2上升至46.9，以及飲食業從50.0上升至54.2。至於下跌的行業，包括零售業從52.4下跌至46.7、批發業從50.0下跌至47.4。

【疫後危機】ASOS管理層大執位　疫情優勢漸減　明年盈利恐急跌4成

進出口貿易新訂單　按月微跌0.1
另外，進出口貿易業新訂單的現時動向指數，也從8月的49.5，輕微下跌至9月的49.4。而未來一個月的新訂單展望動向指數將會持平，為49.4。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

政府發言人表示，中小企的營商氣氛在連續三個月改善後，於9月輕微回軟。惟中小企預期一個月後的營商情況有好轉，尤以零售業和飲食業。

發言人又指，近期勞工市場改善，加上消費券計劃，應會短期內繼續支持與消費相關的行業。然而，不少地方的供應出現瓶頸，可能限制環球經濟復蘇的步伐。

【疫市開店】DIOR及Piaget旗艦店明年於廣東道開幕　海港城全年增100間新店

責任編輯：馬意文

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