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【網民熱話】港翁家底豐厚卻視錢如命 不惜靠拾荒省錢 網民：他高興便好了

理財智慧 16:54 2021/10/12

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大部份人都認為有錢人一定是吃好、住好，生活既沒有煩惱，也不用擔心錢的問題，但原來並不是每位有錢人的生活也是奢華的，他們有一些人的生活也與普通人無異，既沒有住貴屋，而餐餐所吃的也只是粗茶淡飯。近日有網民於網上討論區發文，指他朋友的父親成世人只是懂得賺錢，卻完全不懂得享受生活。

樓主指，朋友的父親其實是一位有錢人，其有數層樓，幾千萬的股票，但生活卻與綜援戶沒有分別。那位父親所居住的地方只有三百多呎，而買車則只限自己購買十年以上的二手車，餐餐只是粗茶淡飯，更甚的是，他還會拾垃圾回家，因此樓主不禁質疑這樣有錢與沒錢又有何分別，做人最重要難道不是讓自己過上舒適的生活嗎？

【職場熱話】 港男問「內向人適合做甚麼工？」 網民：對自己有點信心 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「也見過有這樣的人，但前題是人家有錢，可以選擇過怎樣的生活。」，「有些人就是喜歡看到自己的財富增加多於享受生活，只要他沒有影響到別人便沒有問題。」，也有人，指「只要滿足到生活所需和開心便行了。」，「真的需要用到錢時，起碼別人能夠拿出來。」。

【延伸閱讀】【室內設計】夫婦擲38萬裝修525呎單位 典雅設計 巧用玻璃增空間感 下一頁

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另也有網民分享指，「見過有上市公司的主席是住在買了的公屋裏，也見過有同事自己本有1層樓，但娶了一個有2層樓的女生，而他即使有3層樓在手，也天天在喊窮，平日中午只吃叮叮飯，所以根本甚麼人也有，沒有甚麼值得驚奇。」。

【職場熱話】同事食飯不用公筷   經提醒表示「是但啦！唔記得咗」    網民：感到嘔心 下一頁

 

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責任編輯：關海儀

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