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【風球｜圓規】三大外賣平台8號風球生效後暫停接新單　打8號前叫外賣點算？

Hot Talk 16:35 2021/10/12

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【風球｜圓規】三大外賣平台8號風球生效後暫停接新單　打8號前叫外賣點算？

強烈熱帶風暴圓規「圓規」迫近本港，天文台公布，下午5時20分或之前發出八號烈風或暴風信號。三大外賣平台Foodpanda、戶戶送Deliveroo及Uber Eats在8號風球生效後，將暫停接新訂單及外賣送遞服務。

港鐵於8號風球前加強班次【下一頁】

Foodpanda稱，當警告生效時，送遞服務將會暫停，送遞員亦不需要送遞，如果騎手當時正在送遞，請以安全為前題，決定是否繼續送遞。Foodpanda又提到，警告生效時騎手不會再收到任何新訂單，而尖沙咀辦公室已關閉而上環亦繼續關閉至另行通知。

Deliveroo則提到，現時正掛3號風球，送餐時間會有所延長，建議顧客用自取服務。Deliveroo提到，3號強風信號下，戶戶送嘅服務仍然維持正常運作。如送餐員在送餐途中遇到任何困難，亦可以向支援團隊求助，但提醒當8號風球懸掛時戶戶送會即時暫停營運。

Uber Eats則稱，發出八號烈風或暴風信號時，平台將會暫停服務，建議送餐人員應以自身安全為首要考慮， 提早計劃下線及回程時間。

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編採：李哲毅

港股 外賣 Deliveroo Uber Eats foodpanda

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