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銀行業現兩大人才趨勢轉變　科技變革促使傳統銀行轉型

科技 10:00 2021/10/13

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香港金融管理局助理總裁（銀行政策部）101 何漢傑認為市場需要更多跨學科、跨界別的人才。（曾耀輝攝）

金融科技、綠色金融，以及環境、社會及治理（ESG）成為銀行業的關注的議題。隨著業界投放更多資源在上述議題，他們對人才要求也出現轉變。香港金融管理局助理總裁（銀行政策部）何漢傑表示，銀行業在人才方面出現兩大轉變，又指當局會在上游著手，讓大學甚至中學生了解銀行業的發展前景。

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ESG成大勢　銀行業開始拓聘相關職位

何漢傑表示，現時有兩大趨勢正影響銀行業的人才市場。首先，是新社會價值觀出現，如講求環保、可持續發展、社會平等等。何漢傑指，這些並非新事物，重點是接受這套價值觀的新世代慢慢在社會冒起，且掌管重要的位置。他續指，上一代的價值觀是生存、養活自己、改善生活為主。至於新一代的價值觀亦著重生存，但要生活得有意義、有意思，不只是為了賺錢，然而這套價值觀影響著現時的決策者。至於環境、社會及治理（ESG）成為企業的關注議題，亦改變企業對人才的需求。何指，留意到現時不少金融機構及銀行開始招聘更多與ESG有關的職位，如ESG分析師、氣候風險管理等職位。

另外，科技變革亦影響人才趨勢。何漢傑指，科技改變了人在生產及經濟上的角色。以數據輸入為例，以往需要以人手輸入，但隨著科技進步後，已經有不少解決方案或技術可以取代人手。此外，電子支付、網上銀行普及令用戶需要處理現金的情況減少，變相令傳統銀行的櫃枱服務會被科技取代。隨著銀行業邁向數碼化，何漢傑認為業界對大數據分析、人工智能（AI）、用戶界面設計（UX/UI）的需求大增。他續指，隨著業界對這些新工種有需求，但人才未必可以即時追上；而舊工種（如櫃枱職員）開始式微、被淘汰，會導致市場上出現一種「有工冇人做，亦會有人冇工做」的情況。

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跨學科、跨界別成新趨勢　推多項措施吸人才

面對人才轉變所帶來的挑戰，企業在招聘方面亦與以往不同。何漢傑認為市場需要更多跨學科、跨界別的人才，如在招聘大數據的職位時，員工不只懂得單一技能，可能需懂得編程、數據分析等技能。但何認為要在市場上聘請這樣的人才非易事，認為員工需要學習其他知識以獲取更多技能。此外，隨著香港與內地交往頻繁，加上港府推出多項針對大灣區的金融政策，令本地銀行業人才需著放眼當地市場。何漢傑指，大灣區成為跨地域商機，從業員除了憧得語言，亦需了解當地的市場文化、客戶的思考模式，甚至要對內地的金融產品有所認識，才能服務大灣區的客戶。

為了應對人才市場的轉變，金管局亦推出多項措施協助從業員及吸納新血入行。當局推出銀行專業資歷架構（ECF）可供業界共同採用和具透明度的能力標準。隨著金融科技和綠色金融的知識技能需求殷切，當局將於今年底前推出「金融科技」新單元，為金融科技從業員提供具認證的專業培訓課程。何漢傑透露，預計會在2022年上半年公布課程內容。

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記者：廖淑瑩

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