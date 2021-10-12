▲ 【互聯網監管】阿里巴巴、美團被罰後未停手 市監局據報倍增反壟斷調查人手

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阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 「二選一」壟斷案罰則出爐後，外電引述消息指，內地市場監督管理總局反壟斷行動未完，並指市監局正計劃為其北京總部招聘更多員工，設立部門加強監管交易和調查，當中反壟斷調查官員人手將增逾兩倍。

彭博引述不具名消息指，市監局計劃將於10月底落實架構調整和擴員計劃，市監總局暫未有回應。

WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係 阿里巴巴曾吐半成，可見【下一頁】

市監局4月已傳請人擴大反壟斷部門規模，當時報道可見【下一頁】

據報，市場監督管理總局目前主要分為反壟斷調查、市場競爭和併購監管3大部門，當局擬將反壟斷調查人員由40多人增至100人，再於5年內達至150人。

與此同時，報道指，當局考慮由市監局現任副局長甘霖領導總局，而目前負責反壟斷部門的吳振國將負責新的調查局。

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編輯：麥德銘