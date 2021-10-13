▲ 【互聯網監管】市監局傳改革 據報擬設「國家反壟斷局」、倍增調查人手

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阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 「二選一」壟斷案罰則出爐後，外電近日引頻消息指，內地市場監督管理總局擬提升反壟斷部門地位。路透周三引述消息報道，中國政府擬「升級」市監局反壟斷部門，設立副部級的「國家反壟斷局」。

彭博昨日並指市監局正計劃為其北京總部招聘更多員工，設立部門加強監管交易和調查，當中反壟斷調查官員人手將增逾兩倍，而市監局計劃將於10月底落實架構調整和擴員計劃。

市監總局於2018年成立，屬「正部級」組織，前身為國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局的個別職能。

路透引述消息指，市監局反壟斷部門將獨立分拆，其餘職能維持局內，獨立「反壟斷局」將增加資源，處理企業併購事宜，部分原先由外判人手處理的工作將由局方掌管。報道指，新舉措反映北京加強對企業巨頭的監督。

WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係 阿里巴巴曾吐半成，可見【下一頁】

市監局4月已傳請人擴大反壟斷部門規模，當時報道可見【下一頁】

與此同時，報道指，當局考慮由市監局現任副局長甘霖領導新成立的反壟斷局。

據報，市場監督管理總局目前主要分為反壟斷調查、市場競爭和併購監管3大部門，當局擬將反壟斷調查人員由40多人增至100人，再於5年內達至150人。

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編輯：麥德銘

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