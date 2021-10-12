【新股IPO】小紅書來港上市？公司回應：與資本市場保持溝通 暫無明確計劃

內地社交兼電商平台小紅書傳了多時準備上市，市場傳聞不斷，亦由原計劃到美國上市傳到有意轉投赴香港上市。最新消息是指小紅書正考慮將上市地點從美國轉到中國香港，並計劃集資最少5億美元。

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不過引述外電報道指，小紅書方面已回應指公司會階段性與資本市場保持溝通，但暫無明確IPO計劃。小紅書的前期投資者包括阿里巴巴（09988）和騰訊（00700）等，鄭志剛亦有參與D輪融資。

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記者：張以正