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【新股IPO】小紅書來港上市？公司回應：與資本市場保持溝通 暫無明確計劃

股樓投資 16:34 2021/10/12

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內地社交兼電商平台小紅書傳了多時準備上市，市場傳聞不斷，亦由原計劃到美國上市傳到有意轉投赴香港上市。最新消息是指小紅書正考慮將上市地點從美國轉到中國香港，並計劃集資最少5億美元。

MIRROR 12月演唱會宣布加開一場 登記網上行「光纖入屋」寬頻及指定增值服務即送音樂會門券２張【見下頁】

延伸閱讀：吉利控股旗下富豪汽車 擬年底前瑞典上市 集資29億美元【見下頁】

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【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （新增多相），【見下頁】

不過引述外電報道指，小紅書方面已回應指公司會階段性與資本市場保持溝通，但暫無明確IPO計劃。小紅書的前期投資者包括阿里巴巴（09988）和騰訊（00700）等，鄭志剛亦有參與D輪融資。

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記者：張以正

小紅書 港股 IPO

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