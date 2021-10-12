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【大行點睇】高盛睇好中升新收購　續列確信買入名單　睇好股價可升70%

股樓投資 16:34 2021/10/12

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中升(00881)上星期五公布完成收購仁孚中國，高盛將中升目標價由100元上調至110元，續列確信買入名單。

高盛估計，仁孚中國佔平治(Mercedes-Benz)去年在國內銷售的市場分額6%，中升則有12%，該行以目前兩者的銷售增長計算，預計未來數年兩者合共銷售量佔市場20%。

高盛上調中升下半年淨利潤預測2%，並上調2021-23年淨利潤預測1%、7%及8%，不過由於晶片短缺影響新車銷售，將今年下半年收入預測下調5%。在生產鏈出現問題的情況下，因中升擁有新車庫存具優勢，客戶願意支付溢價購買，因此可推動新車毛利率。

該行預計，中升收購仁孚中國，將令仁孚中國總部成本下降，如將ERP軟件遷移到中升專有系統，及融資成本下跌，預計將在未來18個月實現顯著的成本節省。

 

 

【大行點睇】摩通指京東估值被低估　業務較阿里巴巴具韌性　重申「增持」評級

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撰文 : 周兆邦

中升控股（00881） 港股

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