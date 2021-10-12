【大行點睇】高盛睇好中升新收購　續列確信買入名單　睇好股價可升70%

中升(00881)上星期五公布完成收購仁孚中國，高盛將中升目標價由100元上調至110元，續列確信買入名單。



高盛估計，仁孚中國佔平治(Mercedes-Benz)去年在國內銷售的市場分額6%，中升則有12%，該行以目前兩者的銷售增長計算，預計未來數年兩者合共銷售量佔市場20%。

高盛上調中升下半年淨利潤預測2%，並上調2021-23年淨利潤預測1%、7%及8%，不過由於晶片短缺影響新車銷售，將今年下半年收入預測下調5%。在生產鏈出現問題的情況下，因中升擁有新車庫存具優勢，客戶願意支付溢價購買，因此可推動新車毛利率。



該行預計，中升收購仁孚中國，將令仁孚中國總部成本下降，如將ERP軟件遷移到中升專有系統，及融資成本下跌，預計將在未來18個月實現顯著的成本節省。

【大行點睇】摩通指京東估值被低估 業務較阿里巴巴具韌性 重申「增持」評級

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映﹕【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機