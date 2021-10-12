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【搜游食誌@iM網欄】實惠有品質 星小館創意菜式抓緊食客

名人薈萃 16:31 2021/10/12

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全球50最佳餐廳於上週揭盎，NOMA又再次奪魁，成為群雄之首。對評審的結果，筆者未敢質疑，因為「食」真是一門不單易學難精，更是社會人民文化發展的生活字典。只是縈繞一個問題，是NOMA在Chef Rene’ Redzepi領軍下，創新、突破食物框架，是那麼不經意的隨手拈來？

Noma員工當晚獲悉重奪首名全球50佳餐廳殊榮，即場十分興奮。

NOMA由創業至今已18年，幾番在首10名全球最佳50餐廳中有上、有落，Chef Rene’ Redzepi 毅然於2016年輝煌期暫時休業，及至2018年在新址再創新峰，NOMA叫國際各方人仕對他「執迷不悔」，就是鍾情Chef Rene’Redzepi帶領團隊及自己永無止境的研習、創新、求變、求好，不滿足當下的成就，令每位饕客帶著這顆「期待」的驚喜，與NOMA一同走向「超越自己」的堅持。

星小館的蜜餞柚子脆皮蝦球，鬆化外層，散發清甜柚子香味。

「不進則退」真是鐵定律，上週到訪翠亨村與家人晚饍，預訂了北京烤鴨、杏汁豬肺湯，其餘的柚子汁杏片蝦球、燒牛肋排等，每道菜都叫人失望，大家看到鄰座待切的片皮鴨時，都瞪目咋舌，中伏了。油光暗啞，皮不鼓脹，猶如燒臘店掛上半天的風乾燒鴨！真的「一視同仁」，我們同樣是如此糟糕的鴨，其他菜式真不欲多談。大家異口同聲，同5分鐘步距，位於吳松街的「星小館」相比，立見高下，價格比翠亨村還實惠多呢！

古巴夏灣拿帶來形神俱備的「雪茄」。

與此食肆結緣，是數月前某個下雨天，因沒帶傘，好狼狽走入星小館地下電梯側的一角避雨，值班的員工親切地說：「先避一下雨，以免淋病，現在抗疫中，大家要保重。」多體貼的關心語，她又再輕柔柔地說：「如未用餐，可以試下我家星小館的菜式，也頗受本區及外區食客歡迎的。」當晚有約，婉拒，但欣賞她那份積極進取工作態度。

一個個脹卜卜的胡蘿蔔，造型趣緻的咸水角。

事後當然多次到訪星小館用餐，管理好食物的出品、穩定質素，重視廚師功夫、服務人員的親和力；喜歡幾道創意點心，如夏灣拿雪茄，栩栩如生的菜頭紅蘿蔔，外型非常討好，倍添愉快同餐的氛圍。廚師除了烹製美味菜餚給消費者享用，能為顧客增添一份愉悅，這「味道」更叫人難忘。

「十三么」寓意運氣極佳，壽星婆婆終於「食」糊了。

好友從FB中看到我將「星小館」的甜品分享，她特意在此館訂好壽宴，為高齡母親慶壽辰，大家最亢奮的一刻，就是讓伯母當晚食了一副真正可以入口的「十三么」，她樂極了，開心無價！一點創意，將家家都會做的椰汁糕，動動腦筋就變成香港人喜歡的娛樂玩意－打麻將，共鳴感就將食客牢牢抓緊。

非常講求烹飪技巧的花雕蛋白蒸星斑片。

星小館算是中價食肆，喜歡廚師團隊用心鑽研菜式，小變化、大驚喜。花雕蛋白蒸海斑，不嘩眾，平實的擺盤，用蛋白、花雕酒蒸已去骨起肉的海斑，原條魚型重現， 花雕酒香，火候拿捏得宜，不過火，嫩滑鮮香。欖角骨，甜香肉嫩，表層帶點酥脆，骨肉勻稱，比啖啖肉食得更滋味。算是家常小菜，同樣用心做成巧手菜，上湯白菜浸魚腐，店家自製魚腐，一道美味的順德小菜，魚腐陰油炸過後，淡鷄蛋黃的光澤，肉質軟滑，絲絲河鮮魚肉，配鮮魚湯，浸煮已燙過的翠綠嫩滑白菜芯，爽脆鮮甜，叫人吃不厭的，就是「家常菜」。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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