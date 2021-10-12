港股下行趨勢未改　揀股持倉留意兩類股份

港股連日反彈後今日回吐，恒生指數收市跌362點，報24962點，再失二萬五。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，港股下行趨勢未變，散戶可以點部署策略？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）

00：00 - 外圍大市焦點 強勢銀行股倒回？

00：57 - 港股市況速覽 仍在消化限電限產？

03：05 - 美股上日市況速報＋港股ADR表現

03：55 - 亞太外圍早段市況速報

04：21 - 11月美國議息會議會減買債？

06：36 - 短線最大風險為商品價格？

06：58 - 踏入冬季傳統能源價格有機會上升？

07：27 - 美國牛市有調整空間 美股走勢轉差

08：57 - 港股開市前市況速報

10：02 - 恒指連升3天 港股後市走勢？

15：34 - 大型科網股升 監管政策逐漸明朗

19：29 - 欲短炒科技股 譚智樂建議兩隻

20：12 - 港股開市前市況速報

20：45 - ET個股推介：快手 （01024）

22：14 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 高追後下跌怎辦

25：15 - 二、三綫科技股較值搏？

29：17 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 高追後下跌怎辦

31：21 - 港股開市後市況速報

31：39 - 炒加息預期 現價追入金融股可以嗎？

33：53 - 觀眾問股：友邦 （01299） 已賺價應否繼續揸？

36：22 - 抗通脹收息有何選擇？譚智樂薦公用股、資源股

38：05 - 金融股買賣策略 談滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、中國銀行 （03988）

40：51 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00258） 買賣操作

43：51 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 買賣操作

45：30 - 觀眾問股：京能清潔能源 （00579） 買賣操作

47：02 - 觀眾問股：中海油 （00883） 8.1元有貨加注好嗎

49：29 - 觀眾問股：東岳 （00189） 短綫前景點睇

53：15 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 短綫前景點睇

56：27 - 觀眾問股：中石油 （0085） 短綫前景點睇

57：19 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 現價18.94元可買？

58：48 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 再跌，前景如何？

01：03：01 - 弱勢股、車股回穩

01：03：56 - 澳優 （01717） 開市前停牌

01：04：25 - 恒大汽車 （00708） 升一成一至3.92元

01：05：18 - 港股早段市況速報

01：06：03 - 風暴消息

01：07：52 - 豬肉價格有回升趨勢 中糧家佳康 （01610） 買賣策略？

01：09：21 - 短線考慮明源雲 （00909） 、京東 （09618）

01：10：07 - 財經日誌提提你