【封殺華為】加拿大即將封殺華為5G？　民調：超過75%民眾贊成

美國政府自去年初加強封殺華為，勸籲其他國家不要採用華為5G設備。海外最新一項民意調查更顯示，超過75%的加拿大人認為，當地政府應該禁止華為參與加拿大的5G網絡建設。

據民調公司Nanos Research日前在加拿大《環球郵報》發布的民意調查題示，加拿大今年有超過75％的民眾反對華為參與國內5G網路建設，較2019年增加53%。

外媒指出，加拿大民眾對華為的不滿激增，反映出自2018年底以來累積的憤怒。當時加拿大根據美國的引渡請求逮捕了華為副董事長孟晚舟，中國隨即也逮捕了兩名加拿大公民謝倫伯格（Robert Schellenberg）和斯帕弗（Michael Spavor），將他們先後押在監獄長達1000多日，至近日才被中方釋放。

【榮耀解禁】榮耀公布與Google恢復合作 海外版新機獲GMS授權

【華為新機】華為Nova 9系列僅支援4G網絡 Pro版本支100W有線快充

事實上，加拿大的親密盟友包括美國、英國及澳洲等，皆已下令禁止華為參與5G。報道指，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）並未排除接受華為的可能性，預計很快就會做出決定。

【華為新機】華為宣布10月21日舉行發布會 料推出P50系列國際版

責任編輯：張寶燕