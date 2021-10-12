  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英倫的天空@iM網欄】英國油荒來襲 通漲悄然來臨的信號

名人薈萃 16:31 2021/10/12

分享：

 

 

近日許多英國加油站都出現缺油危機，令不少英國市民非常不便及困惑。市民紛紛在英國各區尋找油站入油，而燃油短缺情況亦蔓延至倫敦。由於等候入油汽車眾多，即使排隊整小時也只能加30鎊的油，而且缺油亦令零售油價飆升到平均一公升超過1.36英鎊，升幅高達1.14倍，令不少駕駛者叫苦連天。同時，因脫歐造成的勞動力短缺及新冠肺炎疫情的雙重影響，令各工種出現人手不足，尤其運輸業職位空缺較為嚴重，形成蝴蝶效應，導致英國食物及產品不能付運，影響國內供應鏈

「大衛叔叔，英國出現油荒及搶貨潮，會否釀成糧食短缺現象？」

其實英國汽油並非短缺。現在油荒是源於疫情令司機跨境移動困難，運送燃料貨車司機人手不足，導致國內各區遇到缺油問題。 英國司機大部分來自東歐，薪金亦比本地人低，而英國現時的稅務安排及脫歐後的運輸限制，使歐洲貨車司機在英國需繳付更重的稅務，加速東歐司機離開，亦讓物流運輸業面臨斷鏈危機。

而英國的搶貨潮亦並非國內缺乏食物供應，只是貨物運送時間變長了。加上從倉庫上裝至缷貨等工作均現人手不足，就算貨物準時付運，超級市場也未必有足夠人手即時把貨物上架，使缺貨時間再延長。

不少人會驚訝，怎麼這個看似平凡的職業能對英國造成如此大的影響！

其實在英國加入歐盟時，很多基礎行業均依賴歐洲其他國家輸入勞工來運作。脫歐後，英國政府收緊移民制度，嚴格限制外勞進入英國，以此增加國內就業率。可是，因英國是歐洲福利比較好的國家，很多失業的英國人不考慮貨車司機一職，令司機人數不斷下降。另外，政府不願意放寬簽證，讓想到英國打工的歐洲人進入，再加上新冠肺炎防疫規定，導致職位流失。

時至今天，燃油短缺已踏入第三週。為緩解運油車司機短缺問題，英國政府已派出200名駕駛運油車的軍人填補空缺，協助運輸燃油，並宣布將向外籍貨車司機發放臨時性簽證，舒緩人手緊缺狀況。

雖然政府已嘗試解決油荒問題，但不少市民仍對政府的應對方案感到不滿，認為政府欠先見之明。再者，解決方案姍姍來遲，且作用不大，只是杯水車薪。英國汽油零售商協會亦表示，倫敦及英國東南部地區大約有兩成加油站仍缺乏汽油供應。預計至少還需要710天的時間，才能回復正常儲油量。

若大家了解英國陷入油荒的成因，不陷入恐慌，造成恐慌性搶購，相信英國並不會爆發糧食短缺的現象。 而英國現時缺乏運輸業人才的情況，亦可能是移英港人工作的新機遇！雖然英國不承認香港的大型貨車牌照，但港人應變能力高，如果有興趣加入英國運輸業，只需報讀課程及考取牌照便可。富經驗的貨車司機薪金已搶手升到近50000鎊年薪，有志者不妨留意。反而；此現象表示通漲已經悄然來臨英國了，大家要有積穀防饑的準備。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

更多英倫的天空@大衞叔叔（姚大衞）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

汽車 東歐 疫情 司機 脫歐 失業 移民 倫敦 運輸 英鎊

上一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】實惠有品質 星小館創意菜式抓緊食客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳
九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用