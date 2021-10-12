【英倫的天空@iM網欄】英國油荒來襲 通漲悄然來臨的信號

近日許多英國加油站都出現缺油危機，令不少英國市民非常不便及困惑。市民紛紛在英國各區尋找油站入油，而燃油短缺情況亦蔓延至倫敦。由於等候入油汽車眾多，即使排隊整小時也只能加30鎊的油，而且缺油亦令零售油價飆升到平均一公升超過1.36英鎊，升幅高達1.14倍，令不少駕駛者叫苦連天。同時，因脫歐造成的勞動力短缺及新冠肺炎疫情的雙重影響，令各工種出現人手不足，尤其運輸業職位空缺較為嚴重，形成蝴蝶效應，導致英國食物及產品不能付運，影響國內供應鏈。

「大衛叔叔，英國出現油荒及搶貨潮，會否釀成糧食短缺現象？」

其實英國汽油並非短缺。現在油荒是源於疫情令司機跨境移動困難，運送燃料貨車司機人手不足，導致國內各區遇到缺油問題。 英國司機大部分來自東歐，薪金亦比本地人低，而英國現時的稅務安排及脫歐後的運輸限制，使歐洲貨車司機在英國需繳付更重的稅務，加速東歐司機離開，亦讓物流運輸業面臨斷鏈危機。

而英國的搶貨潮亦並非國內缺乏食物供應，只是貨物運送時間變長了。加上從倉庫上裝至缷貨等工作均現人手不足，就算貨物準時付運，超級市場也未必有足夠人手即時把貨物上架，使缺貨時間再延長。

不少人會驚訝，怎麼這個看似平凡的職業能對英國造成如此大的影響！

其實在英國加入歐盟時，很多基礎行業均依賴歐洲其他國家輸入勞工來運作。脫歐後，英國政府收緊移民制度，嚴格限制外勞進入英國，以此增加國內就業率。可是，因英國是歐洲福利比較好的國家，很多失業的英國人不考慮貨車司機一職，令司機人數不斷下降。另外，政府不願意放寬簽證，讓想到英國打工的歐洲人進入，再加上新冠肺炎防疫規定，導致職位流失。

時至今天，燃油短缺已踏入第三週。為緩解運油車司機短缺問題，英國政府已派出200名駕駛運油車的軍人填補空缺，協助運輸燃油，並宣布將向外籍貨車司機發放臨時性簽證，舒緩人手緊缺狀況。

雖然政府已嘗試解決油荒問題，但不少市民仍對政府的應對方案感到不滿，認為政府欠先見之明。再者，解決方案姍姍來遲，且作用不大，只是杯水車薪。英國汽油零售商協會亦表示，倫敦及英國東南部地區大約有兩成加油站仍缺乏汽油供應。預計至少還需要7至10天的時間，才能回復正常儲油量。

若大家了解英國陷入油荒的成因，不陷入恐慌，造成恐慌性搶購，相信英國並不會爆發糧食短缺的現象。 而英國現時缺乏運輸業人才的情況，亦可能是移英港人工作的新機遇！雖然英國不承認香港的大型貨車牌照，但港人應變能力高，如果有興趣加入英國運輸業，只需報讀課程及考取牌照便可。富經驗的貨車司機薪金已搶手升到近50000鎊年薪，有志者不妨留意。反而；此現象表示通漲已經悄然來臨英國了，大家要有積穀防饑的準備。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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