【夢想本應翱翔@iM網欄】藝術結合科技 「非同質化代幣（Non-Fungible Token）」當道

上期我們探討了藝術界如何運用科技增強與觀眾的互動，提供多元化體驗；而近年論及藝術和科技的結合，還不得不提正在顛覆藝術收藏市場的「Non-Fungible Tokens（非同質化代幣，簡稱NFT）」。這種新一代產物是基於區塊鏈技術，猶如「數碼資產憑證」，賦予數碼藝術獨一無二的「身份」。有的認為它正為數碼藝術收藏打開一道大門，有的則質疑其存在巨大泡沫。在下定論之前，我們先來看看甚麼是NFT。

佳士得拍賣行於今年3月以6,900萬美元售出美國藝術家Beeple的數碼圖片作品《Everydays: The First 5000 Days》（日復一日：最初的5000個日子）的NFT，轟動全球。藝術家從2007年到2021年每天在其社交媒體上傳一張數碼藝術創作，並將前5000天的創作拼接成一個JPEG圖片文件。這筆交易使這位真名為Mike Winkelmann的藝術家躋身在世的首三位交易價格最高的藝術家之一。

加密貨幣和NFT區別：可替代與不可替代

NFT和加密貨幣都建基於區塊鏈技術，區別在於加密貨幣是一種「同質」（fungible）的代幣。以比特幣為例，幣值相同的每一個比特幣都是相同的、可替代的，且能被分割成更小的單位；NFT則是「非同質」（non fungible）的代幣，每一個都是獨一無二，代表著不同的物件，不能互相取代，也不能被分割。

NFT上載有數碼資產的詳細信息，如藝術家的姓名、創作日期、藝術家的數碼簽名、交易細節等，都記錄在NFT的metadata（後設資料、元資料）中，並透過鑄造 (mint）產生獨一無二並且永久紀錄的鏈接。NFT類似藝術品的「數碼護照」，無法被隨意複製或篡改與NFT關聯的作品，任何人都可以查看它的交易記錄。

非買斷作品 而是獨一無二的「購買憑證」

要留意的是，購買NFT數碼資產的買家並非獲得作品的「擁有權」，而是獲得一份獨特的「購買憑證」。以上述藝術家Beeple的作品為例，買家以高價購買NFT，但其他人仍可從網上下載作品圖片，複製分享。正因為過去數碼物件的原始所有權、稀缺性一直難以驗證，導致數碼藝術家的作品屢被剽竊或被認為不如實體藝術有價值，NFT的出現則讓這種情況有所改變，可以反映作品的真實性，交易記錄可追溯，為數碼藝術提供了一種證明價值的途徑。

NFT價值 視乎市場供求

被NFT代幣化的數碼藝術品和收藏品便於存儲和交易，價格由市場供求決定。打個比方，若我將自己的畫作製成NFT，它雖然獨一無二，但不會有很多人願意付錢購買，因為任何人都可以用Photoshop、Corel Painter、Affinity Photo等數碼藝術軟件創作獨特的作品。

反之，一些被認為具有收藏價值的作品的NFT，則令買家趨之若鶩。例如Dapper Labs最近推出的「NBA Top Shot」，經NBA官方授權，籃球賽中的精彩視頻被代幣化成NFT，區塊鏈技術賦予每個NFT獨特且無法破解的「保真」（authenticity）證書，類似球星卡一樣可以被購買或交易。這種數碼資產在官方網站上以不同價格出售，吸引不少球迷收藏，最昂貴的是Derrick Rose的上籃和LeBron James的扣籃，分別價值100萬美元。截至今年3月，NBA Top Shot的銷售額已超過5億美元。

助驗證辨真偽 為藝術家添版稅

NFT為何如此受熱捧？從需求方面來看，NFT永久和不可替代的特性可應用於很多方面，例如驗證、查辨真偽，有機會成為科技應用的大趨勢；加上新冠疫情刺激網上交易，遊戲和電子商務等網上活動亦大增，大眾對數碼和虛擬資產不再陌生，這也令NFT的發展變得更有前景。另外，過去加密貨幣價格飆升，有些人亦看到了炒作NFT的機會，不過，看好NFT的人更看重其投資組合多元化，而非尋求將其轉換為法定貨幣。

從供應的角度出發， 區塊鏈技術和NFT為數碼藝術家和內容創造者提供了套現的機會。有了NFT，畫廊和拍賣行不再是藝術家出售藝術品的唯一渠道，藝術家可以直接把藝術品賣給消費者，並保留更多的潛在利潤。此外，NFT還有助藝術家規劃版稅，作品首次出售後，藝術家在未來仍可持續獲得收益。

創建NFT耗電大 價格波動交易有風險

目前市面上有多個NFT交易平台，例如OpenSea、Rarible、Foundation等等，買家需注意每個平台針對內容創作者和NFT上市的驗證程序各有不同，有些相對比較嚴格；有些人將NFT視為收藏品，有些人則出於投機而交易NFT。與其他虛擬資產類似，NFT的價格波動很大，很難給出準確估值，買家需考慮投資風險。

此外，NFT的創建及交易需支付高額「gas fee」（燃氣費，或礦工費），交易涉及平台、流動性、數碼錢包、跨地區等風險。有分析師更預警，加密貨幣經濟泡沫可能會破裂，我們亦看到不同國家正在採取措施反對加密貨幣，投資者需要留意政策風險。雖然從某種程度上說，NFT有助推廣數碼藝術及建立收藏市場，但最重要還是該藝術創作有欣賞價值，如一業界朋友所言，Art Tech 是要先從Art 出發，Tech 只是一工具，NFT更加如是。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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