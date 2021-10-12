【新股IPO】和譽開曼2256暗盤跌逾半成　一手帳面最多虧損1520元

下一篇文章
【大行看法】中金：內地轉型綠色能源的前提是技術進步 現時中概科網股龍頭估值偏低
和譽開曼-B（02256）明日掛牌，今日有暗盤交易。不過，該股在多個暗盤中錄得的成交盤數均較少，交易並不熱烈。該股股價在多個暗盤中均潛水，跌幅一度超過一成。最終，在富途暗盤中收報11.7元，跌6.1%，一手帳面2000股虧損1520元。
另外，在耀才及輝立暗盤中，均收報11.76元，跌5.6%，一手帳面虧損1400元。
|券商
|暗盤價
|招股價
|變化幅度
|一手帳面賺蝕
|收盤時間
|輝立
|11.76
|12.46
|-5.6%
|-1400
|18:30
|耀才
|11.76
|-5.6%
|-1400
|19:30
|富途
|11.7
|-6.1%
|-1520
|18:30
*價格單位均為港元
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】和譽開曼2256超額認購4.6倍 一手中籤率13%（附分配結果連結）
【新股IPO】小紅書據報來港香港IPO集資額或高達78億元 公司：暫無明確計劃
【新股IPO】三葉草生物製藥已過聆訊擬集資3億美元 新冠疫苗最快今季獲批
記者：梁安琪