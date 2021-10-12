【新股IPO】和譽開曼2256暗盤跌逾半成　一手帳面最多虧損1520元

▲ 和譽開曼明日掛牌，今日收市後有暗盤交易。

和譽開曼-B（02256）明日掛牌，今日有暗盤交易。不過，該股在多個暗盤中錄得的成交盤數均較少，交易並不熱烈。該股股價在多個暗盤中均潛水，跌幅一度超過一成。最終，在富途暗盤中收報11.7元，跌6.1%，一手帳面2000股虧損1520元。

另外，在耀才及輝立暗盤中，均收報11.76元，跌5.6%，一手帳面虧損1400元。

券商 暗盤價 招股價 變化幅度 一手帳面賺蝕 收盤時間 輝立 11.76 12.46 -5.6% -1400 18:30 耀才 11.76 -5.6% -1400 19:30 富途 11.7 -6.1% -1520 18:30

*價格單位均為港元

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記者：梁安琪