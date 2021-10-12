  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】和譽開曼2256暗盤潛水近一成　一手帳面暫最多虧損1960元

新股IPO 16:24 2021/10/12

分享：

和譽開曼明日掛牌，今日收市後有暗盤交易。

和譽開曼-B（02256）明日掛牌，今日有暗盤交易。不過，該股在多個暗盤中錄得的成交盤數均較少，交易並不熱烈。該股在耀才暗盤中，現報11.48元，跌7.9%，一手帳面2000股虧損1960元。富途暗盤中，現報11.54元，跌7.4%，一手帳面虧損1840元。

另外，在輝立暗盤中，開盤曾微升近2%，報12.7元，其後轉跌，現報11.52元，跌7.5%，一手帳面蝕1880元。

券商 暗盤價 招股價 變化幅度 一手帳面賺蝕 收盤時間
輝立 11.52 12.46 -7.5% -1880 18:30
耀才 11.48 -7.9% -1960 19:30
富途 11.54 -7.4% -1840 18:30

*價格單位均為港元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】和譽開曼2256超額認購4.6倍　一手中籤率13%（附分配結果連結）

【新股IPO】小紅書據報來港香港IPO集資額或高達78億元　公司：暫無明確計劃

【新股IPO】三葉草生物製藥已過聆訊擬集資3億美元　新冠疫苗最快今季獲批

記者：梁安琪

港股 和譽－B（02256） 生物科技 IPO

上一篇文章

【互聯網監管】阿里巴巴、美團被罰後未停手　市監局據報倍增反壟斷調查人手

下一篇文章

科網股反彈不等於轉勢　短炒點樣揀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【風球｜圓規】天文台：下午5時20分前掛8號風球　8號風球不影響港股正股交易、夜期會否停市？
【風球｜圓規】天文台：下午5時20分前掛8號風球　8號風球不影響港股正股交易、夜期會否停市？
【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%
【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境