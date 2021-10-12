【新股IPO】和譽開曼2256暗盤潛水近一成　一手帳面暫最多虧損1960元

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和譽開曼-B（02256）明日掛牌，今日有暗盤交易。不過，該股在多個暗盤中錄得的成交盤數均較少，交易並不熱烈。該股在耀才暗盤中，現報11.48元，跌7.9%，一手帳面2000股虧損1960元。富途暗盤中，現報11.54元，跌7.4%，一手帳面虧損1840元。
另外，在輝立暗盤中，開盤曾微升近2%，報12.7元，其後轉跌，現報11.52元，跌7.5%，一手帳面蝕1880元。
|券商
|暗盤價
|招股價
|變化幅度
|一手帳面賺蝕
|收盤時間
|輝立
|11.52
|12.46
|-7.5%
|-1880
|18:30
|耀才
|11.48
|-7.9%
|-1960
|19:30
|富途
|11.54
|-7.4%
|-1840
|18:30
*價格單位均為港元
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記者：梁安琪