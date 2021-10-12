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【置業故事】早前擔心疫情無工開　見政府發展新界北　「90後」怕遲買會貴　即到屯門買樓

股樓投資 16:20 2021/10/12

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新一份《施政報告》公布後，樓市氣氛靠穩回升，部分買家怕遲買更貴，紛紛加速入市。中原地產鍾宏遠說，屯門康德花園3座中層F室，實用面積363平方呎，兩房間隔，原叫價470萬元，經議價後，減價22萬元，以448萬元易手，實用呎價12,342元。 

代理續說，買家為一名「90後」上車客，睇樓已一年，疫情下擔心工作不保，所以入市態度猶疑，直至見新一份《施政報告》大力推展土地及基建發展，料未來新界北將大變天，怕遲買會貴，故即加速入市。 

資料顯示，原業主於2009年4月以73.5萬元買入單位，持貨12年，現轉手帳面賺374.5萬元，單位期內升值5.1倍。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯門 康德花園 中原地產

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