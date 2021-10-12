【大行點睇】摩通指京東估值被低估　業務較阿里巴巴具韌性　重申「增持」評級

摩根大通發表報告，料京東(09618) 今年下半年收入增長可保持在20%以上，指公司在宏觀消費放緩的環境下，較其他同業如阿里巴巴(09988)等大平台具韌性，是由京東的活躍用戶數目上升，家電市場份額增加，日用品需求具韌性，平台模式業務(Third-Party)增加。



該行認為，京東目前股價反映出一個低過市場預期的收入增幅，並未反映其正面因素，因此將京東目標價由360元上調至370元，此按綜合方式作估值，反映核心電商業務的估值相當預測2022年市盈率22倍，重申「增持」評級。

摩通預計，國內消費疲弱的情況或維持至明年上半年，不過預計京東收入增幅放緩程度會低過阿里巴巴，該行預計京東今年下半年收入按年增速維持在20%以上，並具健康的毛利率水平，而該行預計阿里巴巴下半年收入按年僅增長8%，較9月底時預測的13%增速有所下調。

大行對京東評級及目標價：

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