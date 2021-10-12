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【職場熱話】 舊同事只因利益關係而保持聯繫 打工仔錯信職場有真心 網民：做人不要太天真

理財智慧 16:55 2021/10/12

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不知道大家認不認同在職場上是難以交到真心朋友呢？近日有網民於網上討論區發文，指他其中一位舊同事因利益關係，希望能更好地接手其快將離職的工作，才與他保持聯絡，但當那位同事在完全做好交接工作過後，便再也沒有理會過他，他因而不禁感到世態炎涼。

樓主經歷：

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【職場熱話】返工返工周身傷 但又唔想增加屋企經濟壓力 網民：辭唔辭職好？下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 人本來就是這樣的。」，「只是同事而已，有甚麼好在意的？」，「 人走茶涼，是你自己想太多了。」，也有人，指「 職場無真心，不肯相信亦應知。」，「香港人太可悲，心中只有錢。」。

另有網民，指「其實同事辭了職，即使遇上難題也應該要自己解決，不論雙方的關係有多好，也不應麻煩到已離職的人。」。

 

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責任編輯：關海儀


 

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