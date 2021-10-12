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【互聯網監管】中國手遊第三季銷售收入達555億人幣、按年增9%　長壽手遊營收按季下滑

股市 16:04 2021/10/12

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【互聯網監管】中國手遊第三季銷售收入達555億人幣、按年增9%　長壽手遊營收按季下滑

內地市場調查機構伽馬數據發表《2021年7-9月移動遊戲報告》，今年第三季中國移動遊戲市場實際銷售收入554.69億元（人民幣，下同），按季下滑0.85%，按年增長9.09%。

作為中國音像與數字出版協會主管的中國遊戲產業研究院的戰略合作夥伴的伽馬數據分析指，今年第三季長線產品《王者榮耀》《陰陽師》《問道》等產品總營收較上個季度有所下滑；另一方面，第二季上線產品《航海王熱血航線》《摩爾莊園》等總營收回落，雖然有新遊帶來刺激，但是不足以補充下滑部分，故整體表現較第二季度微降。

2021年7-9月，總營收十大測算榜中，騰訊（00700）《王者榮耀》及《和平精英》包攬首兩位。此外第三季才上線、騰訊旗下《斗羅大陸：魂師對決》及網易（9999）《哈利波特：魔法覺醒 》打入十大，分別排第7及10 。

此外，內地自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為49.66億美元，按季增長12.77%，移動遊戲米哈遊《原神》、EJOY簡悅《三國志·戰略版》及三七互娛（深：002555）《Puzzles & Survival》等產品海外總營收上升。

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記者：李哲毅

港股 新經濟股 三七互娛（深：002555） 騰訊控股（00700） 網易（美：NTES） 網易－S（09999）

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