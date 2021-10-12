  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股攻略】長江基建股息率5.8厘　派息連續增長24年　英國收入佔逾半

16:52 2021/10/12

分享：

長和系旗下四大公司長實 （01113） 、長和 （00001） 、長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 一直是投資者長揸收息之選，截至周二（12）為止，歷史股息率分別為4.1厘、4.8厘、5.8厘、6.2厘。

其中，長江基建持有電能實業近四成股權，享受電能派的高息之外，長建本身股息已經連續增長24年，今年中期息再增加1.5%，由每股0.68元升至0.69元，可望「再下一城」。

長江基建業務分散，收息防守力高，基建投資遍及內地、英國、歐洲、澳洲、新西蘭、加拿大及美國，項目包括能源基建、交通基建、水處理基建、 廢物管理、轉廢為能、屋宇服務基建等。

長江基建上半年純利30.1億元，按年升5.2%，但這未充分反映表現，因英國企業稅將增加，英國業績因而受非現金遞延稅項相關支出增加所影響，撇除相關因素，純利應升13%。另期內，收入202.66億元，按年升11.1%；營運現金流43.6億元，創集團歷史新高，亦是亮點之一。

長建的主要業務地區為英國，上半年來自英國的收入為103.08億元，佔比達50.9%，緊接是澳洲（15.8%）、歐洲大陸（12.8%）、內地和香港（8.8%）、加拿大（6.1%），新西蘭（5.7%）。

相關文章：【高息股攻略】中國平安股息率4.7厘　華夏幸福債務清償後　估值有望修復

【高息股攻略】油價創7年新高　中海油逾6厘息或有重估空間

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

記者：區嘉俊

港股 收息股 長江基建集團（01038）

上一篇文章

【人幣定存】圓規突襲拆息衝4厘 大行突推3個月人幣定存2.8厘息

下一篇文章

【2021稅貸戰】東亞星展稅貸息最平1.33厘 全城最低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021稅貸戰】中銀香港新推稅貸息1.65厘 全城第3低
【2021稅貸戰】中銀香港新推稅貸息1.65厘 全城第3低
【人民幣定期存款】黑雨突襲拆息扯上3厘 人民幣1個月定存最高4.88厘
【人民幣定期存款】黑雨突襲拆息扯上3厘 人民幣1個月定存最高4.88厘
【人幣定存】人幣定存短中長息趨相同成新趨勢 最高齊享2.8厘
【人幣定存】人幣定存短中長息趨相同成新趨勢 最高齊享2.8厘
【港元定期存款】1年港元定存最高0.85厘 專家拆解中小行鬥加息玄機
【港元定期存款】1年港元定存最高0.85厘 專家拆解中小行鬥加息玄機
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【人幣定存】人幣半年定存息最高2.85厘 破頂息周內頻頻換位
【人幣定存】人幣半年定存息最高2.85厘 破頂息周內頻頻換位