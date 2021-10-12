【高息股攻略】長江基建股息率5.8厘　派息連續增長24年　英國收入佔逾半

長和系旗下四大公司長實 （01113） 、長和 （00001） 、長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 一直是投資者長揸收息之選，截至周二（12）為止，歷史股息率分別為4.1厘、4.8厘、5.8厘、6.2厘。

其中，長江基建持有電能實業近四成股權，享受電能派的高息之外，長建本身股息已經連續增長24年，今年中期息再增加1.5%，由每股0.68元升至0.69元，可望「再下一城」。

長江基建業務分散，收息防守力高，基建投資遍及內地、英國、歐洲、澳洲、新西蘭、加拿大及美國，項目包括能源基建、交通基建、水處理基建、 廢物管理、轉廢為能、屋宇服務基建等。

長江基建上半年純利30.1億元，按年升5.2%，但這未充分反映表現，因英國企業稅將增加，英國業績因而受非現金遞延稅項相關支出增加所影響，撇除相關因素，純利應升13%。另期內，收入202.66億元，按年升11.1%；營運現金流43.6億元，創集團歷史新高，亦是亮點之一。

長建的主要業務地區為英國，上半年來自英國的收入為103.08億元，佔比達50.9%，緊接是澳洲（15.8%）、歐洲大陸（12.8%）、內地和香港（8.8%）、加拿大（6.1%），新西蘭（5.7%）。

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記者：區嘉俊