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【大行報告】 花旗維持澳門10月賭收55億預測 料放寬珠澳口岸免隔離通關仍需時

股樓投資 16:47 2021/10/12

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花旗發表研究報告指，透過行業渠道了解，澳門今年10月首10天賭收達12.5億澳門元，即日均收益為1.25億澳門元，明顯低於9月份日均收益1.96億澳門元水平。

澳門年初至今博彩收入數據一覽﹕

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    +8
    +7

上周一（4日），澳門再次發現陽性個案，入境珠海免隔離安排急煞停。該行指，賭收顯著下滑，主要受當地疫情影響，因澳門入境珠海需隔離14天，導致內地旅客大減，而澳門上周亦進行了第三次的全民核酸檢測。該行估計澳門與內地的旅遊限制仍要一段時間才可放寬，並維持澳門今年10月博彩收入55億澳門元預測不變。

同場加映﹕【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

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記者：郭秀慧

博彩 經濟 澳門 珠海 大行報告 澳門元

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