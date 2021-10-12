【樓市熱話】 大西北私樓 vs 市區居屋 月入8萬夫婦買樓感兩難 網民：多儲一些錢再買吧

「上車」是不少人的終極目標，不知道大家在買樓時又有沒有遇到過難題呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在買樓時遇上難題，不知道該買離市中心較遠的大西北私樓好，還是要買近市區的居屋好，因而向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 首期只有50萬，但月供又不想超過2萬，有點難度。」，「你想買那一區的居屋？」，「你有居屋入場卷？」。也有人，指「若私樓和居屋的面積也差不多，倒不如找一個鄰近上班地點的單位。」，「 個人較偏向居屋，大一些也方便一些。」。

另也有網民，指「若在買樓後想有升值的機會，則建議你找一些區內的大型屋苑單位，若單位現時的樓齡為3x年，那麼在5至10年後也只是4x年, 還是有放售換樓的機會。」。

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責任編輯：關海儀