【2021稅貸戰】東亞星展稅貸息最平1.33厘 全城最低

▲ 東亞新出稅貸最低息1.33厘，跟星展看齊。

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再有銀行推出稅貸，東亞 （00023） 網站資料顯示，以借款80萬元及12個月計，今年的最低稅貸息為1.33厘。至今已有6行出招，當中星展與東亞齊以1.33厘，暫膺全城最低稅貸息。其次是花旗的1.38厘，中銀香港 （02388） 則以1.65厘排第4，至於虛擬銀行眾安（ZA Bank）以1.75厘位列五甲，而建行亞洲則為2.01厘。

專家提醒稅貸格價兩大注意

專家提醒消費者兩大注意，包括：（1）最平息是否已計及回贈在內：由於業界的計法各異，例如東亞的最低息1.33厘是未計回贈，若借貸人在網上成功申請及提取20萬元，有機會享500元現金回贈，市傳息率或低至1.22厘，但該行網站並未列出此低息。同樣，眾安向合資格客戶提供九折貸款優惠券，令貸息低至1.58厘。（2）超平息或只攻個別特選客：市場另有消息指，建行亞洲的稅貸息低於兩厘，僅1.56厘，但此特平息曾於6月中快閃推出，6月底已屆滿，其網站的資訊，牌面上仍以2.01厘為最低。

此外，大新銀行 （02356） 即將推出全新交稅「快應錢」，該行預告下周一（10月18日）舉行發布會，今年除即時發布全新稅貸息率外，更首次加入互動有獎遊戲元素作推廣，為客戶帶來創新稅貸驚喜、同時輕鬆解決稅務煩惱，屆時將由大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健（Mickey）宣布全新交稅「快應錢」全新稅貸息率，以及相關優惠詳情。

稅貸素來是業界兵家必爭的市場，去年稅貸3大低息依次序為華僑永亨信用財務的1.26厘，富邦的1.28厘，以及大新的1.38厘，但各行皆須附帶條件才享全城超平息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪