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【大行點睇】9月車載鏡頭出貨量按年跌兩成 大摩維持舜宇光學目標價

股樓投資 15:49 2021/10/12

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大摩發表報告，指舜宇光學科技 （02382） 公布今年9月車載鏡頭出貨量為500萬，按年跌21%，按月跌8%，主要原因是汽車配件出現短缺。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

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大摩估計今年第四季，舜宇車載鏡頭出貨量要要每個月平均達到670萬才能達到原來的全年目標，即第四季要按年要升5%。

該行維持公司「與大市同步」評級，目標價230元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

汽車 經濟 目標價 鏡頭 舜宇光學科技（02382）
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