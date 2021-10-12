【數碼轉型】Google Cloud 推出分散式雲端　助企業更靈活處理敏感工作

疫情加快企業進行數碼轉型，對雲端及基礎服務的需求上升。Fortune Business Insights最近發佈的調查顯示，軟體即服務(SaaS)的需求增長最明顥。



Google 在 Google Cloud 年度大會，宣佈推出分散式雲端 (Google Distributed Cloud) ，令企業在不用擔心硬件配套的情況下，在不同地區執行及管理高敏感性的工作。



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分散式雲端是建基於開源平台 Anthos發展出來，今用戶能更有效及自由地應用Kubernetes，能統一管理在地、邊緣和公共雲端的基礎設施和應用程式，基本上， 分散式雲端將在全球推出，但詳細時間會因應各市場需求而定。



不過相關產品如Google 分散式邊緣雲端 (Google Distributed Cloud Edge) 已推出預覽版本，並建基於 Google Cloud 的 電訊業解決方案。



無論是使用 Google 的地區的網絡(逾140個)、營運商環境，還是擁有自家的數據中心、商店或工廠，均可遙距執行應用程式、處理數據。以及在低延時進行邊緣運算、改善就地部署的環境。



分散式寄存雲端預覽版明年初推出

另外，Google 分散式寄存雲端 (Google Distributed Cloud Hosted) 將於 2022 年初推出預覽版本。主要 為企業提供安全可靠的平台以改善就地部署，企業可選擇自行處理或與指定的夥伴合作。並採用由 Anthos 管理的就地操作介面，方便對數據駐留、安全和私隱設嚴格規定的公營機構及企業使用。

重點是，企業不再需要長時間連接 Google Cloud 以管理其基礎建設、服務、API 或工具。Google 分散式雲端 Hosted採用由 Anthos 管理的在地操作介面，方便對數據駐留、安全和私隱設嚴格規定的企業使用。



編輯：梁巧恩