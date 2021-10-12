【美股焦點】著名基金經理Bill Miller預計　Coinbase市值在未來有可能超越特斯拉

據外媒報導，傳奇基金經理人、Miller Value Partners 創辦人 Bill Miller預計，加密貨幣交易所Coinbase（COIN） 的市值有望超越電動車生產商特斯拉 （TSLA）。

Bill Miller 比較了電動汽車巨頭特斯拉和Coinbase的市值，認為Coinbase可能達到甚至超過前者的估值，他指出特斯拉可以在一個成熟的行業擁有7500 億美元的市值，僅僅因為它為行業帶來了技術變革，但這個行業永遠不會有快速增長。反觀Coinbase，行業正在快速增長，預計公司市價可達5千億美元甚至1兆美元。

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他又稱Coinbase對於增長型投資者來說是標準的投資組合。投資者在未來一、兩個季度，甚至是一、兩年都不應該太過擔心。又指如果投資者會被三個月或六個月等短期股票市場動盪所震撼，或許並不適合持有該股票。

Bill Mille認為比特幣是「數字黃金」，稱如果投資者接受比特幣作為避險資產，比特幣的價值可能會飆升10倍。

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責任編輯：黃苑筠