【風球｜圓規】8號風球已發出　港鐵加強班次疏導人潮、8號風球後3小時港鐵巴士暫停

▲ 【風球｜圓規】港鐵加強班次疏導人潮、8號風球後3小時港鐵巴士暫停

「圓規」逐漸迫近，天文台已發出八號烈風或暴風信號，港鐵 （00066） 已加強列車服務以配合乘客需要。八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，呼籲乘客分批離開辦公地點，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順。

8號風球不影響港股正股交易、夜期會否停市？【下一頁】

在八號烈風或暴風信號發出3小時後，港鐵巴士將會暫停服務。港鐵已加強各主要車站的人手，以配合相關的列車服 務和協助乘客。乘客可留意港鐵網頁、港鐵 Facebook 專頁、MTR Mobile 手機應用程式、電台和電視台廣播有關港鐵列車的最新服務安排。

若天文台發出九號烈風或暴風、或更高的熱帶氣旋警告信號，港鐵會即時暫停所有露天路段的港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士的服務。露天 路段包括東鐵綫、機場快綫、迪士尼綫全綫，荃灣綫荃灣站至荔景站、觀塘綫彩虹站至調景嶺站、港島綫杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站，以及屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽 石山站至烏溪沙站；至於地底路段，則維持有限度服務。

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