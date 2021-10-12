【ET講股通】孫運喜：後市四大懸念（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

油價繼續飆升，市場憂慮能源價格上漲引發滯脹風險，港股隨外圍低開329點，臨近尾市跌約430點。油股下跌，中海油 （00883） 跌幅擴大至逾3%，低見8.59元；中石油 （00857） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌0.8%。《iMoney》主編孫運喜指後市有四大懸念，留意《ET講股通》分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 走勢反覆向下

01：33 - 平保 （02318） 跌逾半成 李寧 （02331） 逆市升逾2%

02：36 - 港股市況未明朗 投資者沽貨離場

03：38 - 油價升未停創七年高位

05：30 - 懸念一：美國將公布CPI 會否再上升

06：13 - 懸念二：聯儲局會議紀錄有何啟示

07：00 - 懸念三：美股業績期開始

08：47 - 懸念四：新經濟股升勢能否持續？

11：20 - 觀眾問股：國壽 （02628） 有機會上升嗎？

14：13 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 可以現價買嗎？

16：28 - 觀眾問股：洛陽玻璃 （01108） 10元買入前景如何？

19：24 - 觀眾問股：京東集團 （09618） 有機會回調嗎？

22：36 - 觀眾問股：東岳集團 （00189） 高位買入怎麼辦

25：45 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 前景怎麼看

29：16 - 港股收市後速評 恒指收報24962點

31：53 - 股票推介：中海物業 （02669）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，打風日，港股反覆向下，恒指全日收報24962點，跌362點，大市總成交1,369億元。平保 （02318） 跌5.2%至56.75元，藥明生物 （02269） 跌3.3%至108.4元，阿里巴巴 （09988） 跌3.9%至161.3元。李寧 （02331） 升2.5%至81.3元，領展 （00823） 升0.8%至67.25元。

美國通脹及議息紀錄 左右後市

港股轉弱，或與後市4大懸念有關，投資者套現，袋袋平安。

外圍形勢變幻莫測。首先，油價續升，紐約油突破80美元，創7年高位，大行更上調目標價至90美元，憂慮能源危機，美股昨晚先升後跌。其次，美國將公布通脹及儲局9月份議息紀錄，市場愈來愈擔心通脹帶來滯脹，亦緊盯儲局諸公對收水加息有何看法。第三，美股第3季業績期開幕，未來盈利指引惹關注，特別是在環球供應鍵斷裂下，企業如何應付。第四，港股方面，新經濟股連日低位急彈帶動恒指，惟今日再傳中紀委調查國有銀行與螞蟻等民企發展的關係，反映監管風險難言消退。

恒指料尋底 潛力股吼中海物業

展望後市，恒指與恒生科指陰陽燭皆現「十字星」，亦同樣受制下降軌，恒指更受制保歷加通道頂部，料反覆向下考驗中軸支持，消化短綫升幅。

內房相關股逆市造好，可留意物管股中海物業 （02669） ，股價是日升4.9%至7.01元。技術走勢上，中海物業呈「頭肩底」形態，突破頸綫而且成交增加，宜待回試後抽，約於6.7元上車，量度升幅目標近8元水平。

【「ET講股通」問股環節，包括︰國壽、華潤電力、洛陽玻璃、京東、東岳、龍源電力︰立即觀看】

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