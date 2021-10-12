【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲

早前市傳恒生銀行 （00011） 前行政總裁鄭慧敏在約一星期多前因病逝世，終年57歲。滙豐（00005）及恒生於12日晚均發新聞稿確認鄭離世的消息，感謝鄭慧敏對公司的貢獻及對其家人致以深切慰問。

鄭慧敏在2017年調任恒生銀行前於滙豐工作，為恒生第三位女性行政總裁。去年恒生已發公告指鄭正接受治療，今年5月公布因接受治療需休假3個月，在8月指鄭辭去恒生執行董事、副董事長及行政總裁一職，恒生執董及行政總裁一職由滙豐香港區總裁施穎茵於9月接任。

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