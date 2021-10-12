  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】晨星：監管壓力料持續到明年首季　薦重點行業7隻首選股（附圖）

股市 15:47 2021/10/12

分享：

晨星（Morningstar）發布第4季亞洲市場展望，列出重點產業共7隻首選股，包括騰訊 （00700） 、中海外 （00688） 、還有消費股、公用股及其原因（詳見下圖）。

晨星7隻首選股：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指，雖然針對中國網企的監管政策已大致頒布，料監管壓力還可能持續到2022年第一季，但認為個別金融和內房股股價已完全反映其風險，公用事業估值仍然吸引。

*第四季投資部署　談兩類倉位必備股＊【按此】

晨星報告指，監管緊縮引起的疑慮未見消退，且應在創造社會價值方面發揮更大的作用，兩種因素都將對網路科技公司利潤水平帶來影響，預期行業將持續面臨下挫壓力。

監管將主要針對4方面：1）反壟斷；2）社會公正；3）資料隱私和安全；4）保護未成年，該行認為政策已大致頒布，預期明年負面監管消息數量與今年相比將更為樂觀。

相關文章：【大行看法】景順趙耀庭：金融環境寬鬆及服務業活動預期反彈　維持看好股票

【大行看法】富達國際：勿忽視中國市場　料MSCI中國指數科技股佔比減少

編輯：區嘉俊

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

＊加息預期之下　債市前景點睇＊【按此】

股票 反壟斷 金融 公用股 騰訊 行業

上一篇文章

【互聯網監管】中國手遊第三季銷售收入達555億人幣、按年增9%　長壽手遊營收按季下滑

下一篇文章

【風球｜圓規】天文台即將掛8號風球　港鐵加強班次疏導人潮、8號風球後3小時港鐵巴士暫停
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【風球｜圓規】天文台：下午5時20分前掛8號風球　8號風球不影響港股正股交易、夜期會否停市？
【風球｜圓規】天文台：下午5時20分前掛8號風球　8號風球不影響港股正股交易、夜期會否停市？
【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%
【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境