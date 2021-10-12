【大行看法】晨星：監管壓力料持續到明年首季　薦重點行業7隻首選股（附圖）

晨星（Morningstar）發布第4季亞洲市場展望，列出重點產業共7隻首選股，包括騰訊 （00700） 、中海外 （00688） 、還有消費股、公用股及其原因（詳見下圖）。

晨星7隻首選股：

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晨星亞洲股票研究總監陳麗子指，雖然針對中國網企的監管政策已大致頒布，料監管壓力還可能持續到2022年第一季，但認為個別金融和內房股股價已完全反映其風險，公用事業估值仍然吸引。

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晨星報告指，監管緊縮引起的疑慮未見消退，且應在創造社會價值方面發揮更大的作用，兩種因素都將對網路科技公司利潤水平帶來影響，預期行業將持續面臨下挫壓力。

監管將主要針對4方面：1）反壟斷；2）社會公正；3）資料隱私和安全；4）保護未成年，該行認為政策已大致頒布，預期明年負面監管消息數量與今年相比將更為樂觀。

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編輯：區嘉俊

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