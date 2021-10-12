【恒大汽車 708】 恒大汽車用「三個月攻堅戰」 宣布首車明年初出廠

曾被官媒點名「紙上造車」的恒大汽車（00708）昨日（11日）在天津生產基地召開戰略合作夥伴大會，總裁劉永灼在會上通報恒大造車的進展時透露，會用「三個月攻堅戰」，於明年初在天津工廠投產恒馳第一架車，而首款量產車將是在上海車展上邀請媒體試駕的「恒馳5」。集團在網站公告指，天津濱海新區領導，以及近200家戰略合作伙伴，包括博世、日立等企業高層出席大會。

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據內媒報道，恒大汽車已從上海、廣州、深圳等地調集核心研發團隊、技術精英前來支援，天津基地已改造成工業4.0高端智能工廠。值得注意的是，據工商登記平台天眼查最新資訊顯示，恒大新能源汽車投資控股集團有限公司發生工商變更，註冊資本由20.15億美元增至25.15億美元，增幅約24.8%。

恒大汽車股價今早高開6%，一度高見4.06元，最多升15.7%，最新報3.68元，升4.8%。

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記者：郭秀慧