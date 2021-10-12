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【新股IPO】和譽2256明日掛牌上限定價 一手中籤率13.22%

股樓投資 16:03 2021/10/12

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和譽（新上市編號：02256）將於明日(13日)掛牌，其公開發售部份錄得超額認購4.64倍，一手中籤率為13.22%，投資者需認購8手方能穩獲一手；另該股以招股價上限12.46元定價，其招股價範圍介乎12.16至12.46元；聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。

MIRROR 12月演唱會宣布加開一場 登記網上行「光纖入屋」寬頻及指定增值服務即送音樂會門券２張【見下頁】

該股是次上次引的幾名基石投資者認購合共7,969.8萬股發售股份，佔公司已發行股本11.35%。另外185萬股國際發售的發售股份將配售予公司現有股東Hankang Biotech Fund II, L.P.。

延伸閱讀：【聯想 992】 聯想回A夢碎 大行予聯想集團投資評級及目標價

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和譽是次集資所得，其中19.7%用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK011已計劃的臨床試驗、註冊文件的編製及未來商業化；32.6%用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK091(AZD4547)已計劃的臨床試驗、註冊文件的編製及未來商業化；28%用於其他臨床階段產品及管線的候選產品；8.4%用於臨床前研究；6.3%用於建造上海生產設施；其餘5%用作營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

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記者：張以正

和譽－B（02256） 港股 IPO
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